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GeriFutbol Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14, tüm kulvarlarda 20. galibiyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14, tüm kulvarlarda 20. galibiyet

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Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14, tüm kulvarlarda 20. galibiyet
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Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında karşılaştığı West Ham United'ı 2-1 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

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Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

 

Manchester Cityden Premier Ligde peş peşe 14, tüm kulvarlarda 20. galibiyet

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