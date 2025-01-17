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Manchester City'den Erling Haaland'a ağızları açık bırakan sözleşme: 10 yıllık imzalandı! Sadece futbol değil, spor tarihine de geçti...

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#Manchester City#Erling Haaland#Sözleşme
Manchester Cityden Erling Haalanda ağızları açık bırakan sözleşme: 10 yıllık imzalandı Sadece futbol değil, spor tarihine de geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:12

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Norveçli yıldız Erling Haaland'ın sözleşmesinin 10 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Haaland'ın kontratının spor tarihine geçeceği ifade edildi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı." denildi.

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Açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

Haaland'ın kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldığı da açıklamada belirtildi.

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Norveçli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 21 maçta 16 gol, tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta 21 gol attı.

SPOR TARİHİNE GEÇECEK KONTRAT

The Athletic'te yer alan habere göre, Haaland'ın yeni sözleşmeyle birlikte daha önceki sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin de devre dışı kalacağı ifade edildi. Haaland'ın yeni sözleşmeden kazanacağı ücret verilmedi ancak taraflar arasındaki anlaşmanın spor tarihindeki en kazançlı sözleşmelerden biri olduğu öne sürüldü.

Manchester Cityden Erling Haalanda ağızları açık bırakan sözleşme: 10 yıllık imzalandı Sadece futbol değil, spor tarihine de geçti...

İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.

Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Manchester City#Erling Haaland#Sözleşme

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