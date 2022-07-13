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Manchester City'den ayrılan Raheem Sterling Chelsea'de!

#Sterling#Manchester City#Guardiola
Manchester Cityden ayrılan Raheem Sterling Chelseade

Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Chelsea, en büyük transferini gerçekleştirdi.

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling'le anlaşma sağladı.

27 yaşındaki oyuncu, 50 milyon Pound bonservis bedeliyle 'Maviler'e katıldı.

MANCHESTER CITY'E VEDA MESAJI 

İngiliz yıldız veda mesajında, "Manchester'a 20 yaşında bir çocuk olarak gelmiştim. Bugün, ayrılık vakti geldi. Manchester City formasını giymek büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

STERLİNG ABD'YE UÇACAK

Sterling, hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren takımına  katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

SÖZLEŞME BİTİMİNE 1 YIL DAHA VARDI

Sterling'in Manchester City ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyordu. City, bir yıllık süreyi beklemeden önemli bir bonservis geliri de elde etmiş oldu.

Liverpool'dan 2015'te 49 milyon Pound'a City'ye transfer olan Sterling, burada 339 maçta 131 gol kaydetti.

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#Sterling#Manchester City#Guardiola

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