Manchester City'den Arda Güler için astronomik teklif: Fenerbahçe 20 milyon euro kazanabilir!

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Real Madrid'in değişmezlerinden olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler'in ismi transferde dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Manchester City, Arda Güler'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

GUARDIOLA, ARDA'YI EŞSİZ BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜYOR

Haberde Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Arda Güler'i bir dokunuş ya da bir çalımla maçın kaderini değiştirebilecek eşsiz bir oyuncu olarak gördüğü ve onun için 'çıldırdığı' belirtilirken, Arda'nın yeteneklerinden "büyülendiği" ve sistemine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inandığı kaydedildi.

100 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz devinin Arda Güler için 100 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, Real Madrid'in ise beklentisinin çok daha yüksek olduğu ve bu teklifi 'şimdilik' transfer görüşmelerine başlamak için yeterli görmediği kaydedildi.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO DAHA KAZANABİLİR

Arda Güler'in 100 milyon euroya transfer olması halinde Fenerbahçe, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi sayesinde 20 milyon euroyu daha kasasına koyacak.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID'E SATIŞ ŞARTLARI

Fenerbahçe, Arda Güler'i 2023 yazında 20 milyon euro bonservis, toplam 10 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e satmıştı.

BONUSLAR DEVREYE GİRDİKÇE BONSERVİSİ ARTIYOR

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıktığı her 25 resmi maçta 2 milyon euro bonusu kasasına koyuyor.

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 75 maçı geride bırakması nedeniyle 10 milyon euroluk bonusun 6 milyon eurosu aktif hale gelirken, genç futbolcunun Eflatun-beyazlılarda oynayacağı 100. ve 125. maçlardan sonra Fenerbahçe 4 milyon euro daha kazanacak ve böylece bonservis bedeli 30 milyon euroya ulaşmış olacak.

PERFORMANSI: 16 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 1100 dakikada 3 gol - 6 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sağladı.