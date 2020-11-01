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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Manchester City'de transfer! Partizan'dan Filip Stevanovic...

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Manchester City'de transfer! Partizan'dan Filip Stevanovic...
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.

 

Manchester Cityde transfer Partizandan Filip Stevanovic...

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