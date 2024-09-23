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Manchester City'de Pep Guardiola'yı yıkan haber! 

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#Manchester City#Guardiola#Rodri
Manchester Cityde Pep Guardiolayı yıkan haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 19:17

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'nin Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Rodri'den kötü haber geldi.

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Manchester City'nin ve İspanya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden yıldız orta saha Rodri sakatlığından dolayı sezonu kapattı.

ESPN'in haberine göre; Manchester City'nin Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşayan İspanyol orta saha Rodri, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal müsabakasının 16. dakikasında sakatlanan ve sahada tedavi gördükten sonra 21. dakikada oyundan çıkan Rodri'nin yerine Kovacic dahil olmuştu.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon takımı ile biri Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier Lig olmak üzere üç maça çıkmıştı.

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#Manchester City#Guardiola#Rodri

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