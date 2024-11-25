Manchester City'de Pep Guardiola'nın tarihi çöküşü

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İngiltere Premier Lig’de son 4 sezonun şampiyonu Manchester City için kabus sürüyor. Son olarak evinde Tottenham’a 4-0 yenilen ‘Maviler’in tüm kulvarlardaki resmi maçlarda mağlubiyet serisi beşe yükseldi. Bu sonuçla City’nin iç sahadaki tarihi yenilmezlik serisi 52 karşılaşmada kaldı. Bu, City Teknik Direktörü Josep Guardiola için de bir ilk... Tüm zamanların en başarılı teknik adamlarından biri olarak kabul edilen Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste beş mücadeleyi kaybetti.

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SERi TOTTENHAM’LA BAŞLADI

İlginç şekilde City’nin kötü serisi de Tottenham maçı ile başlamıştı. İngiltere Lig Kupası’nda Tottenham’a yenilip elenen Manchester ekibi, sonrasında ligde Bournemouth’a kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a boyun eğen City, milli maç arasına da Brighton yenilgisiyle girmişti. Pep Guardiola’nın takımı son olarak da Tottenham’a kaybedince seri 5 maç oldu. En son 1956’da üst üste beş maç kaybeden Manchester City 67 yıl sonra aynı başarısızlığı yaşadı.

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LiVERPOOL KAZANDI FARK 8 PUANA ÇIKTI: 3-2

Premier Lig’de lider Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin puan kaybettiği haftada Southampton’ı deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8’e çıkardı. Liverpool haftaya evinde City’yi konuk edecek ve galip gelmesi durumunda şampiyonluk için dev bir adım atacak.