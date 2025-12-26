×
Manchester City'de Pep Guardiola'nın kilo uyarısına Haaland'dan cevap!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 11:08

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Noel tatili öncesinde futbolcularını kilo konusunda uyarmıştı. Haaland tartı ile İspanyol teknik adama cevap verdi.

Pep Guardiola, Noel tatili öncesinde futbolcularını kilo konusunda uyarılarda bulunmuş ve şu cümleleri kullanmıştı:

“Her oyuncunun ulaşması gereken bir kilo var. 25’inde geri dönüyorlar ve ben de kaç kilo aldıklarını kontrol edeceğim.

Üç gün izin sonrası geldiklerinde nasıl döndüklerini görmek istiyorum. Yemek yiyebilirler ama onları kontrol etmek istiyorum. 27 Aralık’taki Nottingham Forest maçı için bir kadro seçmem gerekiyor.

Düşünün, bir oyuncu şimdi mükemmel durumda ama üç kilo fazla ile geliyor. O oyuncu Manchester’da kalır. Nottingham Forest’a gitmez.”

Norveçli golcüde, tartıya çıktığı anı sosyal medya hesabından paylaştı ve "Her şey yolunda!" açıklamasında bulundu.

