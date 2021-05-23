Manchester City'de Pep Guardiola gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'de şampiyonluk yarışını önde tamamlayan Manchaster City, Everton maçı sonrası düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Şampiyonluğu önceki haftalara garantileyen Manchester City, konuk ettiği Everton'ı Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero'nun (2) fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi.

Agüero son maçında rekor kırdı

Son maçında oyuna ikinci devrede dahil olan Sergio Agüero, attığı gollerle toplamda 184 gole ulaştı ve Premier Lig'de tek takımda en çok gol atan oyuncu rekorunu elini geçirdi.

Bu rekor daha önce Manchester United forması altında 183 gol kaydeden İngiliz forvet Wayne Rooney'e aitti.

Pep Guardiola gözyaşlarını tutamadı

Maçın ardından kupasına kavuşan Manchester City'de Pep Guardiola, takımla son maçına çıkan Arjantinli yıldız Agüero hakkında gelen soru sonrası duygulandı.

Gözyaşlarını tutamayan İspanyol teknik adam, Agüero'nun boşluğunun doldurulamaz olduğunu belirterek "Agüero hepimiz için özel bir insan. Bana çok yardımcı oldu. Onun boşluğunu dolduramayız" diye konuştu.

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