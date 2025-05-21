Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin heykeli dikiliyor! Pep Guardiola'dan 'veda' gözyaşları...

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Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında sahasında Bournemouth'ı konuk etti. Karşılaşmayı Marmoush, Bernardo Silva ve Nico Gonzalez'in golleriyle 3-1 kazanan Manchester City'de Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçına çıktı.

GUARDİOLA 'HAK EDİYOR' DEMİŞTİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola geçtiğimiz ay verdiği röportajda "Bilmiyorum, ama buna büyük miktarda para yatırmaya hazırım. Olup olmayacağından emin değilim ama o, bunu hak ediyor." demişti.

HEYKELİ DİKİLECEK

Manchester kulübü, Etihad Stadyumu'nun etrafına Kevin De Bruyne'nin heykelinin dikileceğini duyurdu.

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"TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ..."

İşte Kevin De Bruyne'nin konuşması;

"Her şeyi yaşadığımız inanılmaz 10 yıl... İnanılmaz bir yolculuk, muhteşem bir zevkti.

Bu on yılda çok eğlendik. Bazen kazanır, bazen kaybedersiniz ama büyük bir zevkti, çok çalıştık, kulübü eskisinden çok daha iyi bir konuma getiren bir şeyi yarattık. Süper gururluyum.

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Hayatın ve kariyerin bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Çok inişler ve çıkışlar oldu ama tadını çıkartmak için tüm zorlukları aşmanız gerekiyor, her anından çok zevk aldım. Zor zamanları aştım, harikaydı...

Manchester evim. 10 yıl kalmayı beklemiyordum. Her şeyi kazandık, şehri ve takımı daha büyük bir hale getirdik. Şimdi bu görevi onlar devralıyor... Sizi çok seviyoruz, tekrar görüşeceğiz..."

GUARDIOLA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadelenin ardından Belçikalı yıldız, 'veda' konuşması yaptığı esnada İspanyol teknik adam Guardiola gözyaşlarını tutamadı.

108 GOL, 177 ASİST...

Manchester City'deki 10. sezonunu geçiren Belçikalı, 421 maçta formayı sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 108 gol atan yıldız orta saha, 177 de asist katkısı verdi. De Bruyne, bu süreçte biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.