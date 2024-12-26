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Manchester City'de kâbus sürüyor! Yine kazanamadılar

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Everton
Manchester Cityde kâbus sürüyor Yine kazanamadılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 17:32

İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Manchester City, evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı. Pep Guardiola'nın takımı son 13 maçta 1 kez kazanabildi.

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İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Manchester City'yi öne geçiren golü 14. dakikada Bernardo Silva atarken Everton'ın sayısını 36'da Iliman Ndiaye kaydetti.

Manchester City'de Erling Haaland'ın 53. dakikada kullandığı penaltıda Pickford gole izin vermedi.

13 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e yükseltti. Everton ise 17 puana çıktı.

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Manchester City, tüm kulvarlarda ise son 13 maçta 9 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

 
 
 
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#Premier Lig#Manchester City#Everton

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