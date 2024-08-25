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Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın forma numarası tercihinin sırrı!

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#Transfer#Manchester City#İlkay Gündoğan
Manchester Cityde İlkay Gündoğanın forma numarası tercihinin sırrı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

Barcelona’dan ayrılıp eski takımı Manchester City’e transfer olan yıldız oyuncu forma numarasını belirledi.

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Barcelona’dan ayrılarak eski takımı Manchester City’e transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon 19 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. İlkay, İngiliz ekibinde daha önce 8 numaralı formayı giyerken, bu numarayı artık Mateo Kovacic giyiyor. Bu nedenle numarayı değiştiren tecrübeli futbolcu kulüp medyasına 19 numarayı neden seçtiğini açıklarken, şu ifadeleri kullandı:

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21 VE 22 iLE KUPAM YOK

“Bunun arkasında biraz düşünce vardı. 21 ve 22 numaralar da boştu. Geçen yıl Barcelona’da 22, Alman Milli Takımı’nda 21 giydim ama bu numaralarla hiçbir kupa kazanmadım. Bu yüzden 19 numaranın 18 ile 20 arasında olduğunu düşündüm. İki arkadaşım Bernardo Silva 20, Stefan Ortega 18 numarayı giyiyor, bu bir işaret olabilir. Sadece bunun için seçtim. Umarım büyük bir etkisi olacak olan sayı olmaz.”

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#Transfer#Manchester City#İlkay Gündoğan

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