Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın Atletico Madrid şaşkınlığı! 'Onlar gibisini görmedim'

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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan; İngiliz ekibindeki kariyeri, Atletico Madrid'le oynadıkları son Şampiyonlar Ligi maçı, Premier Lig'deki Türk oyuncular ve daha birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tivibuspor'a konuşan İlkay'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;

Atletico Madrid çok iyi savunma yapan bir takım. İşimizi zorlaştırdı. Çok pozisyon yaratamadık maalesef. Önemli olan gol atmamız, ilk maçı 1-0 kazanmamız bizim için çok önemli olabilir. Deplasmana gittiğimizde onların en azından bir gol atması gerekiyor, bu bizim için avantaj olabilir. Maçı 1-0 galibiyetle bitirmek bizim için önemliydi. Çok iyi oynamamamıza rağmen, böyle bir maçı kazanmak çok önemliydi. Devre arasında konuştuk, hoca konuştu biraz. İnadına pozisyon yaratmayın, bekleyin, sabırlı olun, şans gelecek dedi. Sonunda da pozisyon geldi. 1-0'dan sonra da pozisyona girdik, gol atabilirdik.

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"ONLAR KADAR DEFANSİF TAKIM GÖRMEDİM"

İngiltere'de çok savunma yapan takım olabiliyor onu gördüm ama Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu kadar defansif oynayan bir takım görmedim.

"ÇOK ÖZEL BİR TAKIMIZ"

Dünyanın en iyi takımları arasında olduğumuzu düşünüyorum. Oynadığımız futboldan memnunuz. Kaliteli ve üst seviyede oynadığımızı düşünüyoruz. İnanılmaz bir hocamız var, kaliteli futbolcularımız var. Çok özel bir takım olduğumuza inanıyorum.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Türk gençlerin potansiyelinin limiti yok. Daha gençler de arkadan geliyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmemesi bu açıdan hayal kırıklığı oldu. Hepimiz çok üzüldük, ben de maçları izledim. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HATA YAPMA ŞANSIN AZ"

Baskı her zaman var. Şampiyonlar Ligi'nde baskısız bir maç oynanmıyor. Premier Lig'de 38, Bundesliga 34 maç olunca mağlubiyet alsan bile bunu telafi edebilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde hata yapma şansın çok az.

"EN ZOR DEPLASMAN LIVERPOOL"

Liverpool, inanılmaz bir formda. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Ligdeki maç çok zor olacak. Liverpool, bana kalırsa İngiltere'nin en zorlu deplasmanı.

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"CENK TOSUN'LA GÖRÜŞÜYORUZ! ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ..."

Cenk Tosun'la iletişimimiz var. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadı. Bu zamana kadar kendini istediği kadar gösteremedi. Çağlar'la ilk maçımızda tanıştık, konuştuk. Sonrasında sürekli karşılıklı oynadığımız için sohbet etme şansımız oldu. Çağlar geçen yıl özellikle çok iyiydi. Premier Lig'de oynayan Türk oyuncuları takip ediyorum. Özellikle Çağlar çok başarılı oldu. Sözleşmesi var ama geleceği nasıl olur bilmiyorum.

"ACUN ILICALI HULL CITY MAÇINA ÇAĞIRDI"

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması benim de ilgimi çekti. Geçen haftalarda konuştuk beni maça davet etti ancak FA Cup maçım olduğu için gidemedim ancak sezon bitmeden bir maçlarını izlemek istiyorum.

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"NURİ ŞAHİN'İ GURURLA TAKİP EDİYORUM"

Nuri Şahin'i takip ediyorum. Çok gururla takip ediyorum. Çok sevdiğim bir ağabeyim. Antalyaspor'un maçlarını izleyemesem bile sonradan skorlarına bakıyorum. Çok başarılılar, çok iyi bir iş yapıyor orada.

"LÖW'Ü TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTERİM"

Löw, tüm oyuncuların sevdiği bir isimdir. Çok başarılı bir dönem geçirdi milli takımda. Teknik direktör olarak Türkiye'ye yakışır, görmek isterim. Kararını kendisi vermek durumunda sonuçta, ben de bekliyorum onun bir sonraki adımını.