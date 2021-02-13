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GeriFutbol Manchester City'de İlkay Gündoğan, hem Liverpool'u hem Tottenham'ı yaktı
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Manchester City'de İlkay Gündoğan, hem Liverpool'u hem Tottenham'ı yaktı

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Ligin 23. haftasındaki Liverpool maçında takımı adına 2 kez ağları sarsan İlkay Gündoğan, Tottenham'a da aynı tarifeyi uyguladı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

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