Manchester City'de çöküş sürüyor! Yine kaybettiler

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İngiltere Premier Lig 17. hafta maçında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers attı. Manchester City'nin golünü 90+3'te Phil Foden kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 28'e yükseltti, Manchester City ise 27 puanda kaldı.

CITY'DE ÇÖKÜŞ SÜRÜYOR

Premier Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Manchester City, tüm kulvarlarda ise son 12 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.