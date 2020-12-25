Manchester City'de 4 koronavirüs vakası! İkisi futbolcu...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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