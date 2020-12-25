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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Manchester City'de 4 koronavirüs vakası! İkisi futbolcu...

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Manchester City'de 4 koronavirüs vakası! İkisi futbolcu...
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Manchester Cityde 4 koronavirüs vakası İkisi futbolcu...

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