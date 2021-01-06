Manchester City'de 3 koronavirüs vakası daha
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı. İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.
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