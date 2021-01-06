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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Manchester City'de 3 koronavirüs vakası daha

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Manchester City'de 3 koronavirüs vakası daha
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı. İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

Manchester Cityde 3 koronavirüs vakası daha

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