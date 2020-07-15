Manchester City, zorlansa da kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
Manchester ekibi, ligin 36. hafta maçında Etihad Stadı'nda Bournemouth'u konuk etti.
Müsabakayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada David Silva, 39. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 yendi.
Bournemouth'un tek golünü, 88. dakikada David Brooks attı.
Ligi ikinci sırada tamamlamayı önceden garantileyen Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Bournemouth ise 31 puanda kalarak ligde kalma umudunu azalttı.
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