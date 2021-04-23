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GeriFutbol Manchester City, 'Yeni Neymar' Kayky transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Manchester City, 'Yeni Neymar' Kayky transferini açıkladı!

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Manchester City, 'Yeni Neymar' Kayky transferini açıkladı!

Manchester City, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Kayky için Fluminense ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yeni sezon için ilk transferini yaptı. İngiliz ekibi, Fluminense'den 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Kayky'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester City, Kayky için Fluminense ile 10 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaştıklarını ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

17 yaşındaki futbolcu Brezilya Ligi'nin sezon sonuna kadar Fluminense'de kalacak.

Genç futbolcu için oyun stili olarak 'Yeni Neymar' diye bahsediliyor. Henüz 17 yaşında Fluminense A takımına kadar yükselen Kayky, Brezilya'nın en iyi genç oyuncuları arasında gösteriliyor.

Manchester City, Yeni Neymar Kayky transferini açıkladı

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