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Manchester City, yarı final biletini ikinci yarıda kaptı!

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#FA Cup#Manchester City#Bournemouth
Manchester City, yarı final biletini ikinci yarıda kaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:25

FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, geriye düştüğü maçta Bournemouth'u 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

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Bournemouth ile Manchester City, FA Cup çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakada Manchester City, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bournemouth'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken tek gol 21. dakikada Evanilson'dan geldi. İkinci yarıda ise Erling Haaland 49. dakikada önce eşitliği getirdi, 63. dakikada ise Marmaoush City'i yarı finale taşıdı.

Öte yandan Manchester City'de Erling Haaland, mücadelenin 14. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu galibiyetle birlikte Brighton'ı penaltılarla eleyen Nottingham Forest ile yarı finalde eşleşti.

Manchester ekibi, F.A Cup'ta bu sezon Salford City, Leyton Orient ve Plymouth'u eleyerek çeyrek finale gelmişti. 

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#FA Cup#Manchester City#Bournemouth

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