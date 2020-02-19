Manchester City West Ham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maça dair bilgiler

Manchester City West Ham karşılaşması ile birlikte iki takım Premier Lig'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde spor severler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Manchester City West Ham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Premier Lig'de West Ham ile oynadığı son yedi maçı kazanan Manhcester City, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde sadece üç gol gördü. Premier Lig'in son şampiyonuna konuk olduğu son 23 lig maçının 20'sinden mağlup ayrılan West Ham, tek galibiyetini Aralık 2001'de Manchester United'a karşı aldı. Bu sezon Premier Lig'de altı maç kaybeden Manchester City, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki iki sezonun toplamında almıştı. Açılış golünü attığı 14 Premier Lig maçının sekizinde avantajını koruyamayan West Ham, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Manchester Ciy Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde puan kaybı yaşamadan en fazla karşılaştığı üç takımdan biri West Ham United.

Manchester City West Ham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City West Ham maçı bu akşam 22:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.