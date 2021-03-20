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GeriFutbol Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı

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Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.

Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Everton, Manchester City'yi, Bournemouth da Southampton'ı ağırladı.

Premier Lig lideri Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 84 ve De Bruyne'ün 90. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Southampton ise çeyrek finaldeki tek Championship (2. lig) ekibi Bournemouth'u, Djenepo'nun 37, Redmond'ın 45 1 ve 59. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupasında son 4e kaldı

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