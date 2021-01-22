Manchester City ve FaZe Clan Fortnite turnuvası

İşbirliği, Fortnite’ın “Kickoff Set” kozmetik setinin çıkışıyla aynı zamanda gerçekleşecek. Bu sette Manchester City de dâhil olmaz üzere 23 futbol kulübüne ait ürün bulunuyor. Turnuvada toplamda 100 oyuncu yarışacak ve katılımcıların her biri Manchester City oyun içi kostümüne erken erişebilecek.

Bunların yanı sıra şirketin oyuna futbol temasıyla eklediği şeyler arasında ünlü Brezilyalı futbolcu Pelé’nin ‘air punch emote’u da yer alıyor. Bu emote’ 23 Ocak’tan itibaren oyundan erişilebilecek.

Epic Games Küresel Ortaklıklar Başkanı Nate Nanzer şunları söyledi: “Futbol, oyuncularımızın Fortnite'ta görmek ve deneyimlemek istediklerini söylediği en popüler sporlardan biri. Dünyanın dört bir yanındaki Fortnite hayranlarına rekabetçi turnuvalarda karşı karşıya getirirken West Ham United ile olan ortaklığımızdan dolayı heyecan duyuyoruz.”

Fortnite futbol kozmetik kostümleri: