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Manchester City, Tottenham karşısında 2-0'dan geri döndü!

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#Manchester City#Premier Lig#Tottenham
Manchester City, Tottenham karşısında 2-0dan geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 00:53

Manchester City, 2-0 geriye düştüğü Premier Lig maçında Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

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Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, ilk yarının sonlarında Kulusevski ve Emerson'un bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

MANCHESTER CITY GERİ DÖNDÜ

Manchester City, 51. dakikada Alvarez ile umutlanırken 2 dakika sonra Haaland skoru eşitleyen golü kaydetti.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sahneye Riyad Mahrez çıktı ve Manchester ekibini öne geçirdi.

Son sözü ise yine 90. dakikada Riyah Mahrez söyledi ve Manchester City sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Guardiola'nın öğrencilerinin puanı 42'ye yükseldi. Tottenham ise 33 puanda kaldı.

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#Manchester City#Premier Lig#Tottenham

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