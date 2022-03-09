Manchester City Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı üç maçı da kaybeden Sporting, bu karşılaşmalarda toplam 17 gol yedi. Avrupa kupalarında Portekiz takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazanan Manchester City, son üç karşılaşmada toplam 10 gol sevinci yaşadı. İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi Avrupa kupası maçını kazanamayan Sporting, son galibiyetini 2004/05 UEFA Kupası'nda Middlesbrough'yu 3-2 mağlup ederek aldı.

Manchester City'nin başında çıktığı 21 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 14'ünü kazanan Pep Guardiola, bu turnuvada bir takım ile en yüksek galibiyet yüzdesini yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 deplasman maçında da kalesini gole kapatamayan Sporting, bu turnuvada boy gösteren Portekiz takımları arasındaki en uzun serinin sahibi.

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Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Manchester City, turnuva tarihinin en uzun serisini egale etmek istiyor. Manchester City formasıyla 50'nci Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Kevin De Bruyne, bu karşılaşmalarda 27 golde pay sahibi oldu. İngiliz ekibinin formasıyla bu turnuvadaki ilk 50 maçında daha yüksek sayıya ulaşan sadece iki oyuncu bulunuyor: Sergio Agüero ve Raheem Sterling. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde gördüğü gol beklentisi değeri ile yediği gol sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan file bekçisi, Sporting forması giyen Antonio Adan.

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda altı gol atan Riyad Mahrez, Manchester City formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmak istiyor.

MANCHESTER CİTY SPORTİNG CP ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı bugün 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.