Manchester City şoke oldu! 7 gollü maçta Al Hilal'den müthiş galibiyet

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Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. 7 golün atıldığı maçta Manchester City ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İlkay Gündoğan'ın asistinde Bernardo Silva ile 9. dakikada öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının ilk dakikasında Al Hilal Marcos Leonardo ile skora dengeyi getirdi.

Maçın 52. dakikasında ise Malcom Al Hilal adına ikinci kez ağları havalandırdı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, bu golden üç dakika sonra skorda yeniden eşitliği sağladı.

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Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve 90 dakika 2-2'lik eşitlik tamamlandı. Maç uzatmalara giderken 94'te Al Hilal, Kalidou Koulibaly ile bir kez daha öne geçti. İlk uzatmanın son dakikasında Manchester City, Phil Foden'la tekrar eşitliği sağladı.

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde 112'de Al Hilal'de Marcos Leonardo skoru belirleyen golü kaydetti. 120 dakika sonunda sahadan 4-3 galip ayrılan Simone Inzaghi'nin ekibi adını çeyrek finale yazdırdı, Manchester City ise turnuvaya veda etti.

Manchester City karşısında 4 kez ağları havalandıran Al Hilal bir ilke imza attı. Al Hilal, Kıtalararası turnuvalarda Avrupa kulüplerine 4 gol atan ilk Asya takımı olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDAKİ GOLE İTİRAZLAR

Al Hilal'de futbolcular, Manchester City'nin Bernardo Silva ile attığı golde elle müdahale olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

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Manchester City, Al Hilal karşısında şoka uğradı!🚨



İşte maçın golleri👇pic.twitter.com/CLeFPXrQx0 — Spor Arena (@sporarena) July 1, 2025

Hakem Jesus Valenzuela'nın 3 kez uyarmasına rağmen Al Hilal futbolcuları maça başlamadı. Karşılaşma kısa bir süre dursa da dördüncü uyarının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.