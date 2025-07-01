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Manchester City şoke oldu! 7 gollü maçta Al Hilal'den müthiş galibiyet

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#Manchester City#Al Hilal#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 09:07

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Gollerin yağmur gibi yağdığı maçta City, şoke oldu. İşte maçın özeti…

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Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. 7 golün atıldığı maçta Manchester City ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İlkay Gündoğan'ın asistinde Bernardo Silva ile 9. dakikada öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının ilk dakikasında Al Hilal Marcos Leonardo ile skora dengeyi getirdi.

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Maçın 52. dakikasında ise Malcom Al Hilal adına ikinci kez ağları havalandırdı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, bu golden üç dakika sonra skorda yeniden eşitliği sağladı.

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Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve 90 dakika 2-2'lik eşitlik tamamlandı. Maç uzatmalara giderken 94'te Al Hilal, Kalidou Koulibaly ile bir kez daha öne geçti. İlk uzatmanın son dakikasında Manchester City, Phil Foden'la tekrar eşitliği sağladı.

Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde 112'de Al Hilal'de Marcos Leonardo skoru belirleyen golü kaydetti. 120 dakika sonunda sahadan 4-3 galip ayrılan Simone Inzaghi'nin ekibi adını çeyrek finale yazdırdı, Manchester City ise turnuvaya veda etti.

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Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet

Manchester City karşısında 4 kez ağları havalandıran Al Hilal bir ilke imza attı. Al Hilal, Kıtalararası turnuvalarda Avrupa kulüplerine 4 gol atan ilk Asya takımı olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDAKİ GOLE İTİRAZLAR

Al Hilal'de futbolcular, Manchester City'nin Bernardo Silva ile attığı golde elle müdahale olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

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Manchester City şoke oldu 7 gollü maçta Al Hilalden müthiş galibiyet

Hakem Jesus Valenzuela'nın 3 kez uyarmasına rağmen Al Hilal futbolcuları maça başlamadı. Karşılaşma kısa bir süre dursa da dördüncü uyarının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

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#Manchester City#Al Hilal#FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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