×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City, sezonun ilk transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Rayan Aït-Nouri
Manchester City, sezonun ilk transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 20:08

Manchester City, Wolves'tan Rayan Aït-Nouri’yi 37 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Premier Lig devi Manchester City, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Rayan Ait-Nouri, 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Manchester City'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 24 yaşındaki sol bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gözden KaçmasınInterde Cristian Chivu dönemiInter'de Cristian Chivu dönemi!Haberi görüntüle

37 MAÇTA 11 GOLE DİREKT KATKI 

Bu sezon Wolves formasıyla Premier Lig'de 37 karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Manchester City#Rayan Aït-Nouri

BAKMADAN GEÇME!