Manchester City, sezonun ilk transferini açıkladı!

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Premier Lig devi Manchester City, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Rayan Ait-Nouri, 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer oldu.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Manchester City'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 24 yaşındaki sol bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
37 MAÇTA 11 GOLE DİREKT KATKI
Bu sezon Wolves formasıyla Premier Lig'de 37 karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Manchester City, Rayan Aït-Nouri’yi kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/bLZvoCdDGG— Spor Arena (@sporarena) June 9, 2025