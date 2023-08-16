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Canlı anlatım: Manchester City Sevilla maçı (UEFA Süper Kupa)

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Sevilla#Süper Kupa
Canlı anlatım: Manchester City Sevilla maçı (UEFA Süper Kupa)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 21:55

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

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Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

MANCHESTER CITY 0-1 SEVILLA

GOL: 25' En Nesyri

İlk yarı oynanıyor...

iLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland

Sevilla: Bono, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Oliver, Ocampos, Lamela, En Nesyri

MANCHESTER CİTY SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?  

Manchester City Sevilla Süper Kupa maçı, saat 22.00'da başladı. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı izlenebilir.

GUARDİOLA, KEVİN DE BRUYNE'NİN BİRKAÇ AY SAHALARDAN UZAK KALACAĞINI AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in ilk haftasında oynanana Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin De Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.

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#Manchester City#Sevilla#Süper Kupa

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