Manchester City, Sergio Agüero'nun ayrılacağını açıkladı

Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergio Agüero'nun önümüzdeki yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen Sergio Agüero, 2011 yılından beri formasını giydiği Manchester City'den sezon sonunda ayrılıyor.

Bu sezon sık sık sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunda Manchester City formasıyla sadece 14 karşılaşmada görev alabildi. Yıldız oyuncu bu maçlarda rakip kalelere 3 gol atma başarısı gösterdi.

KARİYERİNDEKİ DÖRDÜNCÜ TAKIM...

2011 yılından bu yana Manchester City formasını giyen Sergio Agüero, çıktığı 384 maçta 257 gol ve 73 asist kaydetti.

Kariyerinde yalnızca Independiente, Atletico Madrid ve Manchester City formaları giyen 32 yaşındaki golcünün son adresinin Barcelona olması beklenirken oyuncudan geçtiğimiz günlerde iddialara ilişkin bir açıklama gelmişti.

BARCELONA AÇIKLAMASI

Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında bu haberlere yanıt veren Agüero, "Herkes Barcelona'ya transfer olacağım yönünde haberlerden bahsediyor ama ben hala Manchester City'nin oyuncusuyum" ifadelerini kullanmıştı.

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