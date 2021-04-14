Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Dortmund geri dönemedi

Borussia Dortmund ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Dortmund, 15. dakikada Bellingham'ın kaydettiği golle umutlandı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Mahrez çıktı ve penaltıdan skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Son sözü ise 75. dakikada Foden söyledi ve Manchester City, Dortmund'u ilk maçtaki skorla yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, final biletini almak için Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak. Guardiola, Manchester City ile Devler Ligi'nde yarı finalde ilk kez boy gösterecek.

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