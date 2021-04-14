MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriManchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Dortmund geri dönemedi
GeriSpor Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Dortmund geri dönemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Dortmund geri dönemedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Dortmund geri dönemedi

Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u rövanşta aynı skorla yenerek ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Borussia Dortmund ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Dortmund, 15. dakikada Bellingham'ın kaydettiği golle umutlandı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Mahrez çıktı ve penaltıdan skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Son sözü ise 75. dakikada Foden söyledi ve Manchester City, Dortmund'u ilk maçtaki skorla yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, final biletini almak için Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak. Guardiola, Manchester City ile Devler Ligi'nde yarı finalde ilk kez boy gösterecek.

Manchester City, Şampiyonlar Liginde yarı finalde Dortmund geri dönemedi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi