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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, Real Madrid'i sahasında 4-3 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Kevin De Bruyne, 11. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Foden ve 73. dakikada Bernardo Silva atarken Real Madrid'in sayılarını 33 ve 82.(penaltı) dakikalarda Karim Benzema ve 55. dakikada Vinicius Jr. kaydetti.

Bu maçın rövanşı 4 Mayıs'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.

REKORLARIN VE İLGİNÇLİKLERİN MAÇI

4-3 sonuçlanan Manchester City - Real Madrid maçında tarihe geçen birçok olay yaşandı.

Yarı finallerin en erken golü

Henüz 93. saniyede rakip fileleri sarsan Kevin de Bruyne, Şampiyonlar Ligi yarı finalleri tarihinin en erken golünü kaydetti. Bu gol ayrıca Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak da tarihe geçti.

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En gollü yarı final maçı

Bir Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde bir maçta 7'den fazla gol atılmadı. Manchester City - Real Madrid maçı 4-3 biten ilk yarı final mücadelesi oldu. 7 gol atılan diğer iki maçtan ilkinde Ajax, 1995 yılında Bayern Münih'i 5-2 yenmiş, Liverpool ise 2018'de Roma'yı yien aynı skorla mağlup etmişti.

Real Madrid tarihinde ilk kez...

2 ve 11. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında iki gol yedi.

Karim Benzema durmuyor

City ağlarına 2 gol bırakan Karim Benzema, bu sezon çıktığı 41. maçta 41 gole ulaştı. Fransız golcü, 34 yaşında 40 golün üzerine çıktığı ilk sezonu yaşıyor. Benzema, Real Madrid tarihinde bir sezonda 40 resmi maç golü barajını aşan 5. futbolcu oldu.

Bunu daha önce Cristiano Ronaldo 7 kez, Ferenc Puskas 2 kez, Alfredo Di Stefano ve Hugo Soanchez birer kez başarmıştı.

Benzema ayrıca Ronaldo'nun 2018'de takımdan ayrılmasından bu yana Real Madrid formasıyla bir sezonda 40'tan fazla gol atan ilk futbolcu oldu.

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İlk golü iftara 1 dakika kala attı

Karim Benzema Etihad'da takımının ilk golünü atıp skoru 2-1'e getirdiğinde mücadelenin 33. dakikasıydı, yerel saat ise 20:34'ü gösteriyordu. Ramazan ayında oruç tuttuğunu ve bunun kendisine ekstra kuvvet verdiğini her fırsatta söyleyen Benzema, Manchester'ın iftar saati olan 20:35'ten 1 dakika önce golünü attı. Fransız yıldız devre arasında da orucunu açarak ikinci yarıya çıktı.

Benzema'dan çok konuşunan Panenka penaltısı

La Liga'da hafta sonu oynanan Osasuna maçında 7 dakika arayla iki penaltı kaçıran Karim Benzema, Manchester City

karşısında 4-2 gerideyken, dakika 82 iken kazanılan penaltıda topun başına geçtiğinde herkesin aklında Osasuna maçında kaçan penaltılar gelmiştir. Ancak Fransız golcü, bir başka Fransız efsane Zinedine Zidane'ın 2006 Dünya Kupası finalindeki Panenka penaltısına nazire yaparak büyük bir soğukkanlılık içerisinde topu Ederson'un koruduğu kalenin ağlarına süzdü.

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Maç sonrası Panenka penaltısıyla ilgili konuşan Benzema; "Bütün kaleciler penaltılarıma çalışıyor, bu yüzden vuruşumda değişikliğe gittim. Oldukça soğukkanlıydım ve golü attım. Kendime çok güveniyorum. Penaltı atmazsanız, kaçıramazsınız." dedi.

Hakemden dikkat çeken 'avantaj' uygulaması

Maçın 74. dakikasında Real Madrid ceza alanının hemen önünde topu içeri çeken Zinchenko, Kroos'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan Rumen hakem Istvan Kovacs düdüğünü ağzına götürdü ancak tam çalacakken Bernardo Silva'nın topu alıp ceza alanına girdiğini gördü. Etraftaki Real Madrid oyuncuları faul oldu diye bir anlık duraksadı ancak Kovacs kollarıyla 'avantaj' işareti yaparken Bernardo Silva kaleye müthiş bir şut yolladı ve topu ağlara gönderip takımını 4-2 üstünlüğe taşıdı.

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PEP GUARDIOLA, VINICIUS'UN GOLÜNÜ SEZDİ

İkinci yarıya Foden'ın golüyle başlayan ve skoru 3-1'e getiren Manchester City, tam rahatlayacakken iki dakika sonra Vinicius'un solo golüyle fark yeniden bire indi. Orta sahanın sol çizgisinde Fernandinho'dan harika bir vücut hareketiyle sıyrılan 21 yaşındaki Brezilyalı, kaleye kadar giderek topu Ederson'un solundan ağlara gönderip skoru 3-2'ye getirdi. Maç sonrası Manchester City menajeri Guardiola'nın Vinicius'un golünden önce golü yiyeceklerini anlayıp üzüldüğü anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Saha kenarında bir telefon kamerasının görüş alanında mücadeleyi takip eden Guardiola, Vinicius'un vücut çalımıyla Fernandinho'yu geçtiği anda büyük üzüntü yaşıyor. Başını ellerinin arasına aldıktan sonra yere çöken İspanyol çalıştırıcı golü yemelerinin ardından da 4. hakeme itirazda bulunuyor.

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"8-0 BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLURDU"

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Guardiola şunları söyledi:

İzleyenlerin zevk aldığı bir maç oldu. Biz de eğlendik. Tabii ki 4-0 bizim için daha iyi olurdu, hatta 8-0... Ama bu skorlar Real Madrid gibi bir takım karşısında sadece peri masalı olur. Finale çıkmak için Madrid'de çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık, çok iyi oynadık ama maalesef sadece 1 gol farkıyla oraya gidiyoruz. Madrid'de işimiz kolay olmayacak. Real Madrid oyuncuları 3-0 geri düştüklerinde bile korkmuyorlar, maçtan düşmüyorlar. Bunu çok seviyorum. Bunun şansla alakası yok.

ANCELOTTI: BENZEMA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN İYİSİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise mücadelenin ardından şöyle konuştu:

Güzel bir maç oldu, heyecanı herkes yaşadı. İkinci maç için kendimize güveniyoruz. Bernabeu'da daha iyi savunma yapmalıyız. Benzema'nın Ballon d'Or kazanıp kazanmayacağını bilmiyorum ama kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim.