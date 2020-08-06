Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşma da berabere tamamlandı.

İngiltere deplasmanlarında çıktığı 11 Şampiyonlar Lig maçının beşini kazanan Real Madrid (3B 3M), bu karşılaşmalarda dört farklı takımı mağlup etti (Manchester United, Leeds United, Liverpool & Tottenham). 5+ İngiliz takımını deplasmanda yenmeyi başaran sadece iki takım var: Bayern Münih (5) ve Barcelona (7).

Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçı deplasmanda kazandığı yedi eleme turunda yoluna devam etti. 2015/16'dan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar ligi eleme turu ilk maçında mağlup Real Madrid, o eşleşmenin rövanşında rakibini elemeyi başarmıştı. İspanyol ekibi, evinde ilk maçı kaybettiği dört eleme turunda ise yoluna devam edemedi.

Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında en fazla galibiyet alan teknik direktör, Manchester City Menajeri Pep Guardiola. İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'i eleme turlarında birden fazla kez eleyen üçüncü teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktığı 12 eleme turunu da geçen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İngiliz takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece ikisini kazanabildi.

Pep Guardiola'nın Manchester City'yi yönettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu iç saha maçında taraflar toplam 28 gol kaydetti. İspanyol çalıştırıcının galip ayrıldığı üç karşılaşmada ise toplam 22 gol atıldı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son dört deplasmandan galip ayrılan Real Madrid, son mağlubiyetini 2016/17 yarı finalinde aldı. İlk 11 başladığı 16 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Manchester City forveti Gabriel Jesus, eleme turlarında ilk 11'de yer aldığı dört maçın üçünde gol attı.

Real Madrid, 2009/10'dan bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turunda elenmemek için sahaya çıkıyor.

Manchester City ile oynadığı ilk maçta dokuz şut çeken Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde sadece bir karşılaşmada daha az girişimde bulundu.

Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City Real Madrid maçı 7 Ağustos cuma akşamı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.