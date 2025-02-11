Manchester City – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç! Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler!

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam İngiliz ekibi Manchester City ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Erken final olarak nitelendirilen dev karşılaşmada iki ekip Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Manchester City ise topladığı 11 puanla lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Rövanş usulü ile oynanacak karşılaşmanın ikincisi ise 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Manchester City – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler ve detaylar!

MANCHESTER CİTY – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi’nde erken final karşılaşması 11 Şubat Salı günü ekranlara geliyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Real Madrid maçı 11 Şubat 2025 Salı akşamı saat 23.00'te başlayacak. Manchester City - Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.

MANCHESTER CİTY – REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

Manchester City:

Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe

Organizasyonun bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Eflatun-beyazlılar, 20 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Manchester City ise topladığı 11 puanla lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Mavi-beyazlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, 14 gole engel olamadı.

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13. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4’er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.

REAL MADRİD’İN 15, MANCHESTER CİTY’NİN 1 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, kupayı 15 kez müzesine götürdü. İspanyol ekibi, geçen sezon Borussia Dortmund’u mağlup ederek finalde kupayı kaldırdı. Manchester City’nin ise tek Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. İngiliz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı finalde Inter’i yenerek kupayı müzesine götürdü.