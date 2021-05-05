Manchester City - PSG maçının hakemi Björn Kuipers'e küfür suçlaması! Ander Herrera ve Marco Verratti itiraf etti...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 11 ve 63. dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Turnuvaya veda eden Fransız ekibinde Angel Di Maria, 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FİNAL İSTANBUL'DA

Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK GELİR Mİ?

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçta da yenilgi almadı. 11 kez sahadan galip ayrılan ve 1 kez berabere kalan İngiliz devi, finalde kupaya uzanması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni namağlup unvanıyla kazanmayı başaracak.

"HAKEM BİZE KÜFÜR ETTİ"

Paris Saint Germain forması giyen Ander Herrera ve Marco Verratti, Manchester City maçının ardından verdikleri röportajda müsabakanın orta hakemi Björn Kuipers'in takım arkadaşları Leandro Paredes'e küfür ettiğini öne sürdüler.

Ander Herrera, "Biz hakemlere saygıyla yaklaşıyoruz ancak bu akşamki hakem, Paredes'e 's****r git' dedi. Bunu biz söylemiş olsaydık, 3-4 maç ceza alırdık." ifadelerini kullandı. Ander Herrera'dan birkaç dakika sonra mikrofonların başına geçen Marco Verratti ise hakemin kendisine de küfür ettiğini iddia etti.

Marco Verratti, "Hakem bana da 's****r git' dedi. Eğer bu küfrü ben etsem 10 maç ceza alırdım. Bundan eminim. Hakemlerle sahada çok fazla konuşurum ancak asla bu küfrü etmem." dedi.

PSG İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Paris Saint Germain, 2003/04 sezonundan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında rakip kaleye isabet ettiremeden en fazla şut çeken takım oldu. Fransız temsilcisi, Manchester City karşısında 14 şutunun hiçbirinde isabet bulamadı. Paris Saint Germain, Manchester City karşısındaki son isabetli şutunu ilk maçın 28. dakikasında çekebildi.

Ruben Dias: 3 şutu blokladı:

John Stones: 2 şutu blokladı

Zinchenko: 1 şutu blokladı

Fernandinho: 1 şutu blokladı

Riyad Mahrez: 1 şutu blokladı

Bernardo: 1 şutu blokladı

GUARDIOLA 10 YIL SONRA FİNALDE

Son 16 turunda Mönchengladbach'ı, çeyrek finalde ise Dortmund'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

Manchester City'nin Katalan çalıştırıcısı Pep Guardiola ise bu heyecanı daha önce iki kez yaşamıştı. Guardiola, oynadığı iki finalde de mutlu sona ulaşmıştı.

Barcelona'nın başında olduğu ilk yıl 2008-09 sezonunda finalde Sir Alex Ferguson'un çalıştırdığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla deviren Guardiola, kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı.

50 yaşındaki teknik adam 2010-11 sezonunda da finalde yine Manchester United'ın rakibi olmuş ve kupayı bu defa 3-1'lik skorla elde etmişti.

SIR ALEX FERGUSON İLE AYNI BAŞARI

Üç farklı 10 yılda Şampiyonlar Ligi finaline yükselen yalnızca 2 teknik adam var:

Sir Alex Ferguson: 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar

Pep Guardiola: 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler

PEP GUARDIOLA MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Tarihi ve inanılmaz bir başarı yakaladık. İnsanlar, bu başarının biraz da para sayesinde geldiğini düşünebilirler ancak inanın bana, bu kulüp yarıştığı her seviyede harika iş çıkardı. Elbette yatırım yaptık ama insanlar bunun sadece parayla olduğuna inanıyorlarsa peki, onlara da bir şey diyemem. Ama bu başarı, sizin görmediğiniz kamera arkası sahnelerdeki çalışmayla geliyor. PSG, ilk yarı bizden daha iyiydi. Neymar ve Di Maria'yla, Fernandinho'nun arkasında boşluklar buldular. Mbappe bu maçta oynamadığı için şanslıyız."

MAURICIO POCHETTINO MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Baskı altına alınması zor bir takıma karşı oyuna hükmettik. Kazanmak için şansa ihtiyacınız oluyor, şu an üzgünüm çünkü daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum. Manchester City'e tebrikler."