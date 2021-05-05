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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Manchester City - PSG maçına Ederson'un pası damga vurdu! Volkan Demirel...

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Manchester City - PSG maçına Ederson'un pası damga vurdu! Volkan Demirel...

Manchester City'nin Paris Saint-Germain'i eleyerek adını İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmasıyla gecenin en çok konuşulan ismi Manchester City'nin kalecisi Ederson oldu.

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Paris Saint-Germain ile oynayıp 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldikleri maçta verdiği inanılmaz pasla geceye damga vurdu.

Manchester City'nin ilk golünde sol çizgiden hareketlenen Zinchenko'nun önüne harika bir uzun top atan Ederson, 11. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Ederson'un pasına soldan hareketlenen Zinchenko, geriden gelen De Bruyne'yi görmüş, Belçikalı'nın şutunda savunmadan dönen topu Mahrez tamamlamış ve topu ağlara göndermişti.

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Manchester City - PSG maçına Edersonun pası damga vurdu Volkan Demirel...

VOLKAN DEMİREL'İN GUIZA'YA ASİSTİ AKILLARA GELDİ

Ederson'un pası sosyal medyada çok konuşulurken bazı hesaplar, Volkan Demirel'in 28 Kasım 2008'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Daniel Guiza'ya yaptığı asisti hatırlatan paylaşımlar yaptı.

Savunmadan gelen pası bekletmeden uzun gönderen Volkan Demirel'in topu dışa doğru falso almış ve iki Beşiktaş savunmacısının önünden geçerek Guiza ile buluşmuştu. İspanyol golcü de şık bir aşırtma ile Rüştü'yü mağlup etmişti.

Manchester City - PSG maçına Edersonun pası damga vurdu Volkan Demirel...

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