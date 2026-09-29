Manchester City, Premier Lig'deki tüm suçlamalardan suçlu bulundu! 900 milyon sterlinlik skandal

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Premier Lig, Manchester City hakkında yıllardır devam eden finansal soruşturmayla ilgili kararını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bağımsız komisyon, 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki dönemde kulübün finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği yönündeki suçlamaların tamamında Manchester City'yi suçlu buldu.

900 MİLYON STERLİNLİK DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, bağımsız komisyonun Manchester City'nin gelirlerini yapay şekilde artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu sonucuna vardığı belirtildi.

Komisyonun değerlendirmesine göre kulübün söz konusu dönemde finansal kurallara uyumlu görünmek için kullandığı yöntemlerin toplam etkisinin 900 milyon sterlinden fazla olduğu ifade edildi.

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Premier Lig, City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında bazı ticari ortaklarıyla gerçekte üzerinde anlaşmaya varılan şartları yansıtmayan "sahte" sözleşmeler düzenlediğini, mali tablolarında yanlış bilgilere yer verdiğini ve finansal durumunun gerçek boyutunu denetçilere ve futbol otoritelerine gizlediğini açıkladı.

"DOĞRU BİLDİRİLSEYDİ ÇOK BÜYÜK İHLAL OLACAKTI"

Bağımsız komisyon, Manchester City'nin mali bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde raporlanması halinde kulübün Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerini çok büyük ölçüde aşmış olacağını belirledi.

Premier Lig CEO'su Richard Masters da kararın ardından yaptığı açıklamada, "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananların gerçeklerini ortaya koyuyor. Karar, kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik şekilde nasıl ihlal ettiğini detaylandırıyor." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY'DEN KARARA İTİRAZ

Manchester City ise komisyonun kararını kabul etmedi. İngiliz devi, karara itiraz edeceğini duyurdu.

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"Manchester City, Premier League Komisyonu’nun bugün yayımlanan görüşü karşısında hem hayal kırıklığına uğramış hem de şaşkınlığa düşmüştür.

Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir.

Premier League süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir.

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Kulüp; Premier League Yönetim Kurulu ve İdaresinin tarafsız, bağımsız ve adil bir düzenleyici kurum gibi hareket edeceği inancıyla, sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir.

Kulüp, önümüzdeki tüm hukuki süreçler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapma konusunda doğal olarak kısıtlı bir hareket alanına sahiptir."