Manchester City Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester City Porto maçı ile Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puan durumu ilk halini alacak. City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada en iyi kadrolarını sahaya sürmeye hazırlanan Manchester City ve Porto, ilk maçı galibiyetle tamamlayarak avantajı ellerinde bulundurmak istiyor. Peki, zorlu ve heyecan dolu geçmesi beklenen Manchester City Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Manchester City Porto maçı ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City ile kariyerinde sadece 2 kez karşı karşıya gelen ve Porto, bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Manchester City Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
MANCHESTER CİTY PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, Porto'yu konuk edecek. 21 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele. Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
İSPANYOLLARIN AVRUPA BAŞARISI
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri sıralamasında İspanyollar başı çekiyor.
1972-2009 arasında UEFA Kupası, 2010'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi adıyla anılan organizasyonda, İspanyol teknik adamlar 11 kez mutlu sona ulaştı.
Kupa 2'de İtalyanlar 10, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam Fatih Terim'in yanı sıra, birer İskoç, Belçikalı, Fransız, Rus ve Rumen teknik adam da kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.
İKİ TEKNİK ADAM ÜÇER KEZ KAZANDI
Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.
Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'nin rekorunu yakaladı.
İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluk elde etti.
İSPANYOLLAR İTALYANLAR'I BİR KEZ DAHA GEÇTİ
Maurizio Sarri'nin 2019'da Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla İtalyan ve İspanyol teknik adamlar arasında eşitlenen en başarılı teknik direktörler sıralaması, geçen sezon Julen Lopetegui'nin Sevilla ile kupayı kazanmasının ardından yeniden İspanyollar lehine döndü.
Sarri, 2019'deki başarısıyla 20 yıl aranın ardından yeniden bir İtalyan teknik direktörün organizasyonda kupa sevinci yaşamasını sağlamıştı. Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, 1999'da Alberto Malesani'ydi.
İSPANYOLLAR SON YILLARDA ATAĞA KALKTI
İspanyol teknik direktörler, kupada son 17 yılda 9 kez şampiyonluğa ulaşarak adlarından sıklıkta söz ettirdi. Rafael Benitez 2004 ve 2013'te, Juande Ramos 2006 ve 2007'de, Quique Sanchez Flores 2010'da, Unai Emery 2014, 2015 ve 2016'da, Julen Lopetegui 2020'de Kupa 2'de zafer kazandı.
İtalyan çalıştırıcılar ise bu kulvarda 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupanın sahibi oldu.
AVRUPA DIŞINDAN SADECE SİMEONE KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANAN TEKNİK ADAMLAR
Avrupa'nın en önemli ikinci futbol organizasyonunu kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:
Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı
1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham
1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool
1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord
1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach
1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool
1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven
1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach
1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt
1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town
1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg
1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht
1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham
1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg
1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen
1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli
1990 Dino Zoff İtalya Juventus
1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter
1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax
1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1994 Giampiero Marini İtalya Inter
1995 Nevio Scala İtalya Parma
1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih
1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04
1998 Luigi Simoni İtalya Inter
1999 Alberto Malesani İtalya Parma
2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray
2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool
2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord
2003 Jose Mourinho Portekiz Porto
2004 Rafael Benitez İspanya Valencia
2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova
2006 Juande Ramos İspanya Sevilla
2007 Juande Ramos İspanya Sevilla
2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit
2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk
2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid
2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto
2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea
2014 Unai Emery İspanya Sevilla
2015 Unai Emery İspanya Sevilla
2016 Unai Emery İspanya Sevilla
2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United
2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2019 Maurizio Sarri İtalya Chelsea
2020 Julen Lopetegui İspanya Sevilla
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