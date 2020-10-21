Manchester City Porto maçı ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City ile kariyerinde sadece 2 kez karşı karşıya gelen ve Porto, bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Manchester City Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, Porto'yu konuk edecek. 21 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele. Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

İSPANYOLLARIN AVRUPA BAŞARISI

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri sıralamasında İspanyollar başı çekiyor.



1972-2009 arasında UEFA Kupası, 2010'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi adıyla anılan organizasyonda, İspanyol teknik adamlar 11 kez mutlu sona ulaştı.



Kupa 2'de İtalyanlar 10, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.



2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam Fatih Terim'in yanı sıra, birer İskoç, Belçikalı, Fransız, Rus ve Rumen teknik adam da kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.



İKİ TEKNİK ADAM ÜÇER KEZ KAZANDI



Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'nin rekorunu yakaladı.



İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluk elde etti.



İSPANYOLLAR İTALYANLAR'I BİR KEZ DAHA GEÇTİ



Maurizio Sarri'nin 2019'da Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla İtalyan ve İspanyol teknik adamlar arasında eşitlenen en başarılı teknik direktörler sıralaması, geçen sezon Julen Lopetegui'nin Sevilla ile kupayı kazanmasının ardından yeniden İspanyollar lehine döndü.



Sarri, 2019'deki başarısıyla 20 yıl aranın ardından yeniden bir İtalyan teknik direktörün organizasyonda kupa sevinci yaşamasını sağlamıştı. Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, 1999'da Alberto Malesani'ydi.



İSPANYOLLAR SON YILLARDA ATAĞA KALKTI



İspanyol teknik direktörler, kupada son 17 yılda 9 kez şampiyonluğa ulaşarak adlarından sıklıkta söz ettirdi. Rafael Benitez 2004 ve 2013'te, Juande Ramos 2006 ve 2007'de, Quique Sanchez Flores 2010'da, Unai Emery 2014, 2015 ve 2016'da, Julen Lopetegui 2020'de Kupa 2'de zafer kazandı.



İtalyan çalıştırıcılar ise bu kulvarda 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupanın sahibi oldu.



AVRUPA DIŞINDAN SADECE SİMEONE KAZANDI



UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.



Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.



UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANAN TEKNİK ADAMLAR



Avrupa'nın en önemli ikinci futbol organizasyonunu kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:



Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı

1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham

1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool

1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord

1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach

1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool

1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven

1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach

1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt

1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town

1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg

1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht

1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham

1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg

1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen

1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli

1990 Dino Zoff İtalya Juventus

1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter

1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax

1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1994 Giampiero Marini İtalya Inter

1995 Nevio Scala İtalya Parma

1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih

1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04

1998 Luigi Simoni İtalya Inter

1999 Alberto Malesani İtalya Parma

2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray

2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool

2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord

2003 Jose Mourinho Portekiz Porto

2004 Rafael Benitez İspanya Valencia

2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova

2006 Juande Ramos İspanya Sevilla

2007 Juande Ramos İspanya Sevilla

2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit

2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk

2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid

2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto

2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid

2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea

2014 Unai Emery İspanya Sevilla

2015 Unai Emery İspanya Sevilla

2016 Unai Emery İspanya Sevilla

2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United

2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid

2019 Maurizio Sarri İtalya Chelsea

2020 Julen Lopetegui İspanya Sevilla