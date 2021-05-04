Manchester City Paris Saint-Germain (PSG) maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Manchester City'den daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Milan. Bu sezon grup aşamasında Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Paris ekibi, aynı Avrupa kupaları sezonunda iki Manchester ekibine konuk olan altıncı takım olurken; iki ziyaretinden de galip ayrılan ilk takım olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı deplasmanda kazanan İngiliz takımlarının tamamı yoluna devam etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı kaybettiği son eleme turu eşleşmesinde Dortmund'u elemeyi başaran PSG, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmada sahasında mağlup olduğu hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.

Manchester City yoluna devam ederse, Avrupa kupalarında 51 yıl aradan sonra final görecek ve iki finali arasında en uzun süre geçen takım olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda attığı 23 gole karşılık kalesinde sadece dört gol gördü. Kupa 1 tarihinde hiçbir İngiliz takımı bir sezonda daha fazla galibiyet alamadı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Carlo Ancelotti'yi geride bırakarak en fazla Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapan çalıştırıcı olacak. Guardiola'nın teknik direktörülük kariyerinde Mauricio Pochettino'dan daha fazla mağlup ettiği sadece iki meslektaşı var: Manuel Pellegrini ve Sean Dyche.

Bu eşleşmenin ilk maçında Manchester City kalesine şut çekemeyen PSG forveti Kylian Mbappe, turnuva kariyerinde ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda bunu ilk kez yaşadı. Fransız yıldız, Manchester City'ye konuk olduğu tek maçta Monaco formasıyla fileleri havalandırmıştı.

Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla attığı 10 golün üçü PSG karşısında geldi. Belçikalı orta saha, turnuva tarihinde Fransız ekibine karşı üst üste dört maçta fileleri havalandıran ikinci isim olabilir.

MANCHESTER CİTY PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Paris Saint-Germain (PSG) maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.