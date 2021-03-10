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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Manchester City - Mönchengladbach rövanşı Macaristan'da oynanacak

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Manchester City - Mönchengladbach rövanşı Macaristan'da oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

 

Manchester City - Mönchengladbach rövanşı Macaristanda oynanacak

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