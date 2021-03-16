Manchester City Mönchengladbach maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte maçın istatistik bilgileri

Manchester City Mönchengladbach maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Gladbach ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmeyen Manchester City, galip geldiği dört karşılaşmada da en az ikişer gol attı. Gladbach, Manchester City'ye konuk olduğu son karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman mağlubiyetini almıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Manchester City Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Pep Guardiola, Manchester City'nin başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Gladbach'a rakip olmuş ve sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. İspanyol menajerin göreve geldiği 2016/17'den bu yana Kupa 1'de en fazla galibiyet alan ve gol atan İngiliz takımı da Manchester City. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kaybeden ve son iki karşılaşmada gol atamayan Gladbach, daha önceki iki karşılaşmada Shakhtar'ı toplam 10 gol atarak mağlup etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin 2016/17 sezonundan bu yana iç sahada en fazla gol atan Manchester City oyuncusu olan Raheem Sterling, aynı zamanda bu süreçte en yüksek sayıyı yakalayan İngiliz futbolcu konumunda.

Bu sezon kendi kalesine atılan goller hariç Gladbach'ın deplasmanda kaydettiği yedi Şampiyonlar Ligi golünün beşinde Alassane Plea'nın payı var. Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 28 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gol atan Sergio Agüero, İspanyol çalıştırıcının altında 20 gole ulaşan üçüncü isim olmak istiyor. Gladbach forması giyen Lars Stindl'ın Avrupa kupalarında attığı gollerin üçte ikisi dış saha karşılaşmalarında geldi.

MANCHESTER CİTY MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City Mönchengladbach maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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