Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda. Grup maçlarını bu kadar az golle bitiren son ekip Barcelona, son İngiliz temsilcisi ise Manchester United.

Manchester City bu maçı kazanırsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında en fazla puan toplayan İngiliz takımlarının rekorunu egale etmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinin üst üste en fazla maç kaybetme rekoruna son karşılaşmada dur diyen Marsilya (2-1 vs Olympiakos), 2011/12'den bu yana art arda iki galibiyet alamıyor. Manchester City kalecisi Ederson, Sergio Rico'dan bu yana 5+ grup maçında kalesini gole kapatan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor. Bunu bir İngiliz takımı adına başaran son eldiven ise Pepe Reina.

Dimitri Payet bu sezon Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golün de sahibi konumunda. Turnuvanın grup aşamasında takımının tüm gollerini kaydeden son isim Barukh Dego.

Manchester City ilk haftadaki Porto maçından bu yana oynadığı dört Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da kalesini gole kapattı. Turnuvada beş maçlık seri yakalayan son takım Juventus. Deplasmanda çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Marsilya, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşamamak için Manchester City'ye rakip oluyor.

Manchester City Marsilya maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City Marsilya maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.