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Manchester City, Manchester United'ı devirip kupaya uzandı

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#Futbol#Manchester City#Manchester United
Manchester City, Manchester Unitedı devirip kupaya uzandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 20:02

Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçta Manchester United'ı penaltılarda 7-6 yenerek İngiltere Community Shield'ı 7. kez kazandı.

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İngiltere Community Shield'ı, Manchester United'ı penaltılar sonucu 7-6 mağlup eden Manchester City kazandı.

İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Manchester United, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Community Shield'ı 21 kez kazanan Manchester United ile kupada 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United'dan Garnacho'nun 82 ve Manchester City'den Bernardo Silva'nın 89. dakikada attığı gollerle maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Manchester City, Community Shield'ı 7. defa müzesine götürdü.

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#Futbol#Manchester City#Manchester United

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