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Manchester City-Manchester United Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Devler Ligi'nde kritik mücadele!

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#Manchester City#Manchester United#Premier Lig
Manchester City-Manchester United Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi Devler Liginde kritik mücadele
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 17:33

Manchester City ve Manchester United maçı, Premier Lig'inde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Mavi beyazlı ekip ligde 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakip takım ise 19 puanla 13.sırada. Guardiola öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak tekrar zirve yolunda ilerleme istiyor. Peki Manchester City-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Premier Lig bu hafta kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Manchester City, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlılar, rakip takım ile son beş lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Manchester City-Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri de Manchester City - Manchester United mücadelesi.

Manchester City - Manchester United maçı bugün (15 Aralık Pazar) saat 19.30'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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#Manchester City#Manchester United#Premier Lig

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