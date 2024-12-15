Manchester City-Manchester United Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Devler Ligi'nde kritik mücadele!

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Premier Lig bu hafta kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Manchester City, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlılar, rakip takım ile son beş lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Manchester City-Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri de Manchester City - Manchester United mücadelesi.

Manchester City - Manchester United maçı bugün (15 Aralık Pazar) saat 19.30'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.