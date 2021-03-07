Manchester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Manchester City- Manchester United karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. İngiltere Premier Lig’de gerçekleştirilecek olan karşılaşma Türkiye saati ile 19:30’da başlayacak. Zorlu maç öncesi City’nin 65, United’ın 51 puanı bulunuyor.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City bugün sahasında takipçisi ve ezeli rakibi Manchester United’ı ağırlayacak. Manchester Stadı’nda TSİ 19.30’da başlayacak olan karşılaşma D Smart platformundan da yayın yapan S Sport’tan naklen yayınlanacak. Zorlu maç öncesi City’nin 65, United’ın 51 puanı bulunuyor.

Manchester City yenerse üst üste 22. kez kazanmış olacak.