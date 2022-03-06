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Manchester City Manchester United maçı dünya genelinde yakından takip edilecek. Derbi mücadelesinde daha önce Manchester City ile 176 kez karşılaşan Manchester United, bu karşılaşmaların 72'sinden galip ayrılmayı başardı. Kalan 104 karşılaşmanın ise 52'si mağlubiyet, diğer 52'si ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, son derece zorlu geçmesi beklenen Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de Manchester United, Manchester City'e konuk olacak. 6 Mart Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.