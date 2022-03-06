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Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Manchester United#Manchester City
Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Manchester City Manchester United maçı, Premier Lig'de mücadele eden iki ekibi derbi mücadelesinde karşı karşıya getirecek. 27 maçta 66 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Manchester City, 47 puanla dördüncü sırada oturan Manchester United'ı konuk edecek. Peki, Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Manchester City Manchester United maçı dünya genelinde yakından takip edilecek. Derbi mücadelesinde daha önce Manchester City ile 176 kez karşılaşan Manchester United, bu karşılaşmaların 72'sinden galip ayrılmayı başardı. Kalan 104 karşılaşmanın ise 52'si mağlubiyet, diğer 52'si ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, son derece zorlu geçmesi beklenen Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de Manchester United, Manchester City'e konuk olacak. 6 Mart Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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