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Manchester City, Liverpool'u devirerek turladı!

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#Manchester City#Liverpool#Lig Kupası
Manchester City, Liverpoolu devirerek turladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 01:37

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Ethiad'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester ekibinin gollerini 9. dakikada Haaland, 47. dakikada Mahrez ve 58. dakikada Ake kaydetti.

Liverpool'un golleri se 20. dakikada Fabio Carvalho ve 48. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.

İLK 11'LER

Manchester City: Ortega, Lewis, Akanji, Laporte, Ake, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Palmer, Haaland

Liverpool: Kelleher, Milner, Gomez, Matip, Robertson, Bajcetic, Thiago, Elliott, Carvalho, Salah, Nunez

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#Manchester City#Liverpool#Lig Kupası

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