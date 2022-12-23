Manchester City, Liverpool'u devirerek turladı!

Güncelleme Tarihi:
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Ethiad'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester ekibinin gollerini 9. dakikada Haaland, 47. dakikada Mahrez ve 58. dakikada Ake kaydetti.
Liverpool'un golleri se 20. dakikada Fabio Carvalho ve 48. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.
İLK 11'LER
Manchester City: Ortega, Lewis, Akanji, Laporte, Ake, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Palmer, Haaland
Liverpool: Kelleher, Milner, Gomez, Matip, Robertson, Bajcetic, Thiago, Elliott, Carvalho, Salah, Nunez