Manchester City – Liverpool mücadelesi Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Liverpool ve çıkış arayan Manchester City’nin dev mücadelesi bugün saat 19:30’da Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek.

LİDER HATA YAPMAK İSTEMİYOR!

Jürgen Kloop sonrası göreve gelen Arne Slot, henüz ilk sezonunda harikalar yaratıyor. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna oldukça güçlü bir şekilde devam eden Liverpool, ligdeki liderliğini sürdürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Salı günü oynanan karşılaşmada Aston Villa deplasmanından beraberlikle ayrılan Liverpool, bir kez daha puan kaybı yaşayarak rakiplerini yeniden yarışa dahil etmek istemiyor. Liverpool’un ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberliği bulunuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool, üst üste zorlu maçlar oynayacak. Bu zorlu fikstüre de son yıllarda büyük rekabet halinde oldukları Manchester City ile başlayacaklar. Son 4 sezondur üst üste Manchester City şampiyonluğu gören Liverpool, Arne Slot önderliğinde bu durumu değiştirmeye oldukça emin adımlarla ilerliyor.

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CITY’DE ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI TEK HEDEF PREMIER LİG

Bu sezon beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Manchester City, Şampiyonlar Ligi macerasını şubat ayında noktalamış oldu. Real Madrid’e elenen City, sezonun kalanında Premier Lig hedefi için mücadele edecek ancak Liverpool ile arasında olan puan farkı ve bu sezonki inişli çıkışlı performansıyla birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Manchester City Premier Lig’de oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Artık tek odak noktası lig olan Pep Guardiola güçlü rakibini yenerek hem şampiyonluk yarışında az da olsa söz sahibi olmak hem de galibiyet serisi oluşturarak bir çıkış yakalamak istiyor.

ÜSTÜN TARAF LIVERPOOL

İki takım arasındaki rekabet 1899 yılına dayanıyor. 1899 yılında oynanan ilk mücadeleyi Liverpool kazandı ve bu iki takım bugüne kadar 193 kez karşı karşıya geldi. 193 mücadelenin 91’ini Liverpool, 52’sini Manchester City kazanırken 50 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son maçlarda da Liverpool’un üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasındaki son 10 maçta Liverpool’un 4 galibiyeti bulunurken, Manchester City’nin 2 galibiyeti bulunurken 4 maçta ise denge bozulmadı. Ligin ilk devresinde Anfield’de oynanan müsabaka ise Liverpool’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Devre arası transfer sezonu Manchester City için oldukça hareketli geçti. Kadrosuna Frankfurt’tan Omar Marmoush, Porto’dan Nico Gonzalez, Lens’ten Abdukodir Khusanov ve Palmeiras’tan Vitor Reis’i katan City bu transferlere toplam 212 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu transferlerin yanı sıra Kyle Walker ise takımdan ayrılarak Milan’a tranfer oldu. Liverpool ise devre arası kadrosuna herhangi bir ekleme yapmadı. Bu maç öncesinde ise iki takımda da eksiklikler bulunuyor. Ev sahibi Manchester City’de son maçta da forma giymeyen Haaland’ın belirsiz durumu Guardiola’yı düşündürürken, yıldız golcünün yanı sıra uzun süredir sakatlığı devam eden Rodri ve stoperler Akanji ve Stones bu maçta kadroda olmayacak. Liverpool’da ise Gakpo’nun durumu belirsizken, Bradley ve Joe Gomez bu karşlılaşmada forma giyemeyecek.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 5 maç KG Var olarak sonuçlandı.

Liverpool bu sezon Premier Lig’de oynadığı 14 deplasman maçında da mağlup olmadı.

Manchester City’nin bu sezon kendi sahasında oynadığı 12 maçın 10’unda en az 3 gol oldu.

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CITY: Ederson; Khusanov, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez, Bernardo, Foden; Savinho, Marmoush, Haaland

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diaz, Jota

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Manchester City’nin galibiyetine 2.59 yerine 2.66, beraberliğe ise 3.40 yerine 3.59 oran veriliyor. Liverpool galibiyetinin oranı ise 1.97 yerine 2.02 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.