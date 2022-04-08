Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabaka bilgileri

Sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalan ezeli rakipler, sahada bu dengeyi bozmaya çalışacak. Kazanan takım şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak. İşte, Manchester City-Liverpool maçı hakkında bilgiler...
Machester City ile Liverpool arasındakikarşılaşma, 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Tivibu 73. kanal S Sport'da Manchester Şehir Stadyumu'ndan naklen yayınlanıyor.
Öte yandan 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Manchester City- Liverpool FA Cup Yarı Final mücadelesi, saat 17.30'da Wembley Stadı'ndan naklen Tivibu Spor'da ekranlara gelecek.