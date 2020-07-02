Liverpool, Premier Lig tarihinde sadece iki kez Manchester City'yi aynı sezondaki iki maçta da mağlup edebildi. Manchester City'ye konuk olduğu son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Liverpool, tek galibiyetini Jürgen Klopp'un City'ye rakip olduğu ilk karşılaşmada almıştı. Manchester City, temmuz ayında resmi maça sadece 2008 yılında çıkmıştı. Liverpool, 2010'dan bu yana ilk kez temmuz ayında resmi maça çıkacak.

Premier Lig'de bitime yedi maç kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig tarihinde bunu en erken başaran takım oldu. Şampiyonluğunu garantiledikten sonra ligde maç kaybeden son takım Mayıs 2015'te West Bromwich'e mağlup olan Chelsea'ydi.

Bu sezon perşembe günleri oynadığı üç Premier Lig maçını kazanan Liverpool, daha önceki altı karşılaşmada galibiyet alamamıştı. En üst lig seviyesinde 400'üncü maçına çıkmaya hazırlanan City Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde en fazla mağlup olduğu çalıştırıcı Liverpool'u yöneten Jürgen Klopp. Aynı zamanda, hiçbir takım İspanyol menajeri Liverpool'dan daha fazla kez mağlup edemedi.

Premier Lig kariyerinde çıktığı 114 maçta 99 gole doğrudan katkı sağlayan Liverpool forveti Mohamed Salah, Alan Shearer'ın ardından 100 gol katkısına en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Manchester City'nin başında çıktığı 145 lig maçının 20'sini kaybeden Pep Guardiola, aynı sayıda mağlubiyeti Barcelona ve Bayern Münih ile oynadığı 254 karşılaşmada almıştı.

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.