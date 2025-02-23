Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 16:53
Manchester City - Liverpool maçı, Premier Lig’in 25. hafta mücadelesi olarak futbolseverlerle buluşacak. İki takım, geçtiğimiz yıllarda oynadıkları heyecan verici karşılaşmalarla hafızalarda kalırken, bu maç da büyük bir çekişmeye sahne olacak. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Manchester City - Liverpool maçı, Premier Lig’in 25. haftasında oynanacak ve büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Manchester City, Liverpool'u konuk ettiği son 15 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (8 galibiyet, 6 beraberlik). Bu tek mağlubiyet ise Kasım 2015'te 4-1'lik sonuçla yaşandı. Diğer taraftan, Liverpool, sezonun ilk yarısında oynadığı lig maçında Manchester City’yi 2-0 mağlup ederek, Premier Lig tarihinde rakibine karşı üçüncü kez duble yapmayı hedefliyor (önceki dubleler 2005/06 ve 2015/16 sezonlarında geldi).
MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Premier Lig 25. hafta mücadelesi kapsamında Manchester City - Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Şubat 2025, saat 19.30'da, Bein Sports 3 ekranlarında olacak.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Manchester City, Liverpool'a karşı son 15 Premier Lig maçında sadece bir mağlubiyet aldı (8 galibiyet, 6 beraberlik).
- Liverpool, sezonun ilk yarısındaki maçta Manchester City’yi 2-0 mağlup etti ve tarihindeki üçüncü dublesini yapmak istiyor (2005/06 ve 2015/16'da yapılmıştı).
- Manchester City, geçen hafta Newcastle’a karşı oynadığı maçta rakiplerine net gol pozisyonu vermedi ve kalesinde en düşük üçüncü beklenen gol değeri (0.48 xGA) gördü.
- 2025 takvim yılında Premier Lig'de en yüksek gole çevirme yüzdesi yakalayan takım Manchester City (%25; 20/81).
- Mohamed Salah, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City karşısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu (8 gol & 5 asist).