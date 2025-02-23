Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Manchester City - Liverpool maçı, Premier Lig’in 25. haftasında oynanacak ve büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Manchester City, Liverpool'u konuk ettiği son 15 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (8 galibiyet, 6 beraberlik). Bu tek mağlubiyet ise Kasım 2015'te 4-1'lik sonuçla yaşandı. Diğer taraftan, Liverpool, sezonun ilk yarısında oynadığı lig maçında Manchester City’yi 2-0 mağlup ederek, Premier Lig tarihinde rakibine karşı üçüncü kez duble yapmayı hedefliyor (önceki dubleler 2005/06 ve 2015/16 sezonlarında geldi).

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Premier Lig 25. hafta mücadelesi kapsamında Manchester City - Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Şubat 2025, saat 19.30'da, Bein Sports 3 ekranlarında olacak.

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MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ